2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde ise boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Rus model Irina Shayk (35) ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan West ve Shayk'a yakın bir kaynak, ikili hakkında çıkan ilişki iddialarını yalanladı.