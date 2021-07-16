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'Irina Shayk ile Kanye West sadece arkadaş' iddiası - Magazin haberleri

'Irina Shayk ile Kanye West sadece arkadaş' iddiası

Rapçi Kanye West ile model Irina Shayk'ın birlikte Paris'te doğum günü kutlamalarıyla birlikte çıkan aşk iddiaları, ikiliye yakın bir kaynak tarafından yalanlandı. West ve Shayk'ın birbirlerini arkadaşça sevdikleri ileri sürüldü

16.07.2021 - 11:36 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılında Kim Kardashian ile dünyaevine giren ve şimdilerde ise boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in, Bradley Cooper ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Rus model Irina Shayk (35) ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

    Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan West ve Shayk'a yakın bir kaynak, ikili hakkında çıkan ilişki iddialarını yalanladı.

  • "ONUNLA İLİŞKİ YAŞAMAK İSTEMİYOR"

    Page Six’e konuşan bir kaynak, Irina Shayk'ın Kanye West'e karşı duygularını anlatırken, "Irina, Kanye'yi arkadaşça seviyor ve onunla bir ilişki yaşamak istemiyor" dedi.

  • "IRINA SHAYK YALNIZ OLMAKTAN MEMNUN"

    Aynı kişi, Irina ve Kanye ikilisinin birlikte Paris'e gitmesi sorulduğunda ise, "Irina, Kanye'nin partisine bir arkadaşı olarak gitti. Orada 50 kişi daha vardı" diye yanıt verdi.

    "Irina şu anda biriyle anılmak istemiyor" ifadelerini kullanan kaynak, Shayk için, "Yalnız olmaktan memnun" dedi.

  • PARİS'TE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

    Kanye West, 44. yaşını geçtiğimiz haftalarda Irina Shayk ile birlikte Fransa'da kutlamıştı. İkili, aşk söylentilerinin ardından ilk kez görüntülenmişti. West'in doğum gününde Shayk ile birlikte Provence'ta geceliği bin 550 euro olan tatil köyünü üç gün kapattığı öğrenilmişti. Ünlü rapçisinin 28 villadan oluşan otele 130 bin 200 euro (1.3 milyon TL) ödediğine ilişkin iddialar basına yansımıştı.

  • "ORTAK NOKTAMIZ YOK"

    Yaşananlardan sonra Kim Kardashian, 14 yıl sonra final yapan reality şovunda ayrılıkla ilgili konuşmuştu. Kardashian, "Kanye ile ortak bir noktamız olmadığını anladığım için ayrılmak istedim. Terapiste gidince bu evlilikte mutsuz olduğumu fark ettim" demişti.

    Ünlü yıldız ayrıca, hayalindeki erkek hakkında "Peşinden sürükleneceğim birini değil her şeyi birlikte çözebileceğimiz birini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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