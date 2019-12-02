İrfan Can Kahveci kimdir?

İrfan Can Kahveci; 15 Temmuz 1995 te dünyaya gelen futbolcu, baba tarafından aslen Çorum, anne tarafından ise aslen Yozgatlıdır. Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. Liseden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekolu'nda öğrenim gördü ve Gençlerbirliği A2 takımında yer aldıktan sonra 2013-2014 sezonunda Hacettepe spora transfer edildi. Hacettepe sporda bir sezon geçiren Kahveci Gençlerbirliği'ne geri döndü.

A takımın önemli isimleri arasında yer alan futbolcu genç yaşta olmasına rağmen ligde 24 maça çıkıp 5 gol ve 5 asistlik performans sergilemiştir. Henüz 21 yaşında olan İrfan Can oldukça başarılı futbolcuların arasında yer alıyor. Gerek golleriyle gerek asistlik hareketleriyle kendisine hayran bırakıyor.