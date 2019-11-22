Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu "Çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Hoca beni sol açıkta başlattı. Sonra kendi mevkiime geçtim, daha iyi işler yapmaya başladım. Sonuçta 41 maçtır iç sahada yenilmeyen takımı yendik. Lider olduk. Hocamız da karşılaşma öncesi 'Bu maçı lider olalım diyordu. Bunu başardık. Daha ligin başı. Geçen sene burada sezonun sonunda yenildik. Sezonun sonunda taraftar baskısı daha fazla oluyor. Ligin başları olduğu için bugün o kadar baskı yoktu. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Hedeflerinden de bahseden İrfan Can Kahveci "Başakşehir'de ve Milli Takım'da elimden geldiğince hep çalışıyorum. Eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Hedefim kendimi geliştirip Avrupa'ya gitmek ve orada iyi işler yapmak. Bunu başaracağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EPUREANU: EN BÜYÜK GÜÇLERİ TARAFTAR

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu ise "Kendi performansımla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Galatasaray gibi bir takıma karşı, böyle bir taraftar önünde oynamak çok zor. En büyük güçleri taraftar. Böyle bir ortamda galip gelmek çok önemliydi. Bundan sonra yapmamız gereken bu iyi seriyi devam ettirmek, diğer maçlara odaklanmak" dedi.