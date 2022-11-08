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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından İrfan Can Kahveci'den konuşulacak bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, takım arkadaşı Alioski ile bir fotoğrafını gülücük emojisiyle paylaşarak, ''Hikayemizi anlatmanın vakti geldi'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan fotoğrafta akıllara geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımla gündeme gelen efsane futbolcular Iker Casillas ve Carles Puyol geldi.

Real Madrid'in efsane kalecesi Casillas ve Barcelona'nın efsane oyuncusu Puyol da aynı açıklamayı yapmış ve sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Daha sonra bunun ciddi bir paylaşım olmadıklarını açıklamışlardı.