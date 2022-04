İrfan Can Kahveci baba oldu

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Müjdeli haber Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kahveci çiftine takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı da yağdı.