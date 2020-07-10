İrfan Buz: Taraftarımızı özlüyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarların tribünlerde olmamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan İrfan Buz, "Motivasyon çok önemli, camia farkı oluyor, bunu da herkes biliyor. Her şeyi pozitif tutmak durumundayız. Taraftarımızı özlüyoruz, onlar ile bir arada olmak çok farklı bir şey. Burada herkes bir mücadele içerisinde. Saha içerisinde de saha dışında da o sinerjiyi yakaladık. Şehir olarak Bursaspor´a başarıyı yaşatmak istiyoruz, Bursaspor´a oyuncular ile birlikte layık olmaya çalışıyoruz" dedi.
Ligde 1-0 kazandıkları Altınordu maçının ilk yarısında iyi oynamadıklarına işaret eden Buz, galibiyetten dolayı futbolcularını bir kez daha tebrik etti. Deneyimli teknik adam, Altınordu ve oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçlarına ilişkin, "Altınordu maçında ilk devre iyi oynamadık fakat inancımız tamdı. Bütün olumsuzluklara rağmen cevap verme durumundasınız çünkü her zaman söylüyorum, Bursaspor´sunuz. İkinci yarı 10 kişi oynadık, kazanmak durumundaydık. Bir ara 10 kişiyken de pas trafiğinde, set oyununda iyiydik. Galibiyette aslan payı futbolcuların, çok iyi mücadele verdiler. O gün çok sevindik ama ertesi gün sadece Menemenspor maçına konsantre olduk. Hep maç maç ilerliyoruz. Bizim için en önemlisi de kesinlikle bu maçtan 3 puanımızı almak istiyoruz, alacağız" diye konuştu.
İzmir ekibinin ligdeki rahat konumunun oyununa yansıyıp yansımayacağı ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Buz, futbolda herkesi çok ciddiye almak gerektiğini belirtti. İrfan Buz, "Bursaspor´a karşı bu ligde oynayan bütün takımlar için belki de o maç yılın maçıdır. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir, o motivasyonla sahaya çıkıyorlar. Buna cevap vermek durumundayız, iyi konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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