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Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu İrem Sak, birkaç gün önce yaptığı canlı yayında anılarını takipçileriyle paylaştı.

Koyu bir Mustafa Sandal hayranı olduğunu söyleyen Sak, Sandal'ın adını yazdığı günlüğünü ve kasetlerini hala sakladığını açıkladı.

"ONUNLA BİR SKEÇ ÇEKİMİ SIRASINDA TANIŞTIM"

Oyuncu, o dönemlerden bahsederken yıllar sonra şarkıcı ile tanıştığını söyleyerek, "Onunla bir skeç çekimi sırasında tanıştım. Rol gereği kostüm giymiştim, kafamda da armutlardan yapılmış bir şapka vardı. O armutlar olmasaydı iyiydi" dedi.