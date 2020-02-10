10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma’nın katkılarıyla, 3 yıl önce 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Kampanyası, 4. yılında da epilepsili bireylere olan önyargılı, ayrımcı ve olumsuz bakış açısını değiştirmeye ve farkındalık yaratmaya devam ediyor.
Epilepsi İçin Bak Kampanyasına destek veren İrem Sak, #YılOlmuş2020 teması ile çekilen ve dijital ortamda yayınlanacak olan videonun da yüzü oldu.
"EPİLEPSİ BİREYLERİN EVLENEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNENLER VAR"
#YılOlmuş2020 "Hala epilepsili bireylerin evlenemeyeceğini düşünen insanlar var" mesajını taşıyan videoda rol alan İrem Sak, "Epilepsi için bak!" diyerek tüm izleyenleri bakış açılarını değiştirmeye ve farkındalık kampanyasına destek olmaya davet etti.
"HEPİMİZ BİRER EPİLEPSİ ADAYIYIZ"
Projenin önemine dikkat çeken İrem Sak şu ifadeleri kullandı:
Ben de bu kampanya ile birlikte hepimizin aslında birer Epilepsi hastası adayı olduğumuzu öğrendim. Çünkü bu hastalık sadece genetik değil sonradan da meydana çıkabiliyormuş. Bu bilgi bile ayrımcı ve olumsuz bakış açısına dur dememiz için yeterli olduğunu düşünüyorum. Oysa epilepsili bireyler de evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve yaşamlarını herkes gibi sürdürebilirler.
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