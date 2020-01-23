"NEFES ALSIN YETER"



Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim nefes alması. Sevgiliye muhtaç değilim. Kendimle gerçekten çok güzel vakit geçiriyorum. Ben kendi kendimi mutlu edebiliyorum. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.