İrem İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. İrem isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.
İREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
İrem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İrem isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İrem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.
İREM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?
TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, İrem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;
- Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.
- Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan.
İREM İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?
İrem ismi Kur'an-ı Kerim'de (Fecr Suresi 6. Ayet) geçmektedir ve İrem ismini koymak caizdir.
İREM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?
- Türkiye'de İrem ismini kullanan 129.937 kişi bulunmaktadır.
- İstanbul'da İrem ismini kullanan 27.434 kişi bulunmaktadır.
- Ankara'da İrem ismini kullanan 10.412 kişi bulunmaktadır.
- İzmir'de İrem ismini kullanan 7.592 kişi bulunmaktadır.
İREM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ
İrem isminde olan kişiler, yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek ve onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti ve sevgisi üzerine kurmaya çalışırlar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını beklerler. İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir.
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