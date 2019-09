Daha önce raytingi yüksek bir çok dizide boy gösteren fakat son olarak Atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi ile şöhrete kavuşan İrem Helvacıoğlu, dizide rol aldığı ‘Nefes’ karakteri ile gönüllere taht kurdu. Dizide baş rolü paylaştığı Ulaş Tuna Astepe ile birlikte uyum içerisinde olan İrem Helvacıoğlu sevenleri tarafından merakla takip edilirken hakkındaki detaylarda araştırılmaya başlandı. Bizde bu makalemizde sevilen güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu hakkında merak edilen tüm sorularınıza cevapları sizlere sunacağız. İrem Helvacıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte detaylar.

2 Şubat 1990 (29 yaşında) Almanya doğumlu olan İrem Helvacıoğlu aslen Ankara’lıdır. İrem Helvacıoğlu ‘nun babası subaydır. Merve Helvacıoğlu bir ablası vardır. İrem Helvacıoğlu uzun yıllar Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye yerleşerek oyuncu olmak ister ve burada Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro eğitimini tamamlar. Eğitimini tamamlamasından kısa bir süre sonra 170 boyunda ve 55 kg olan yemyeşil bakan güzel gözleri ve güzelliği ile dikkatleri çeken oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk olarak 2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ‘Narin’ karekteri ile oyunculağa başlar. Bu dizide sergilediği performansı çok beğenilen güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu daha sonrasında yüksek reytinge sahip dizilerde rol alır.

İrem Helvacıoğlu’nun Rol Aldığı Diziler Ve Filmler:

Sen Anlat Karadeniz (Nefes Zorlu- Kaleli) (TV Dizisi) – 2018

Kızım ve Ben (Sinema Filmi) – 2018

Babası (Aslı) (TV Filmi) – 2017

Organik Aşk Hikayeleri (Sinema Filmi) – 2016

No: 309 (Pelinsu) (TV Dizisi) – 2016-2017

Güneşin Kızları (Tuğçe) (TV Dizisi) – 2015

Kurtlar Vadisi Pusu (7. ve 9. Sezon) (Esra Türkmen) TV Dizisi – 2013-2015

Aşkın Dili (Sinema Filmi) – 2014

Muhteşem Yüzyıl (3. Sezon) ( Clara - Nurbahar Hatun) (TV Dizisi) – 2012

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Narin)1. Sezon (TV Dizisi) – 2010

Son olarak yönetmenliğini Osman Sınav’ın üstlendiği ve Atv ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi ile şöhrete kavuştu İrem Helvacıoğlu. Dizide rol aldığı ‘Nefes’ karakteri ile adeta gönüllere taht kuran İrem Helvacıoğlu başrolü Ulaş Tuna Astepe ile paylaşıyor bu dizide.

İrem Helvacıoğlu Nefes Zorlu- Kaleli Dizideki Rolü Hakkında

Dizide canlandırdığı ‘Nefes Zorlu- Kaleli’ karekteri ile adeta bütünleşerek sevenlerinin yüreklerine dokunan İrem Helvacıoğlu yani Nefes Kaleli 24 yıllık hayatında, daha bir gün bile, adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın ve bir anne. Henüz annesinin onu doğururken ölmüş olması ile başlamış çilesi, babası tarafından daha 16 yaşındayken sapkın biri olan patronu Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. Vedat’ın tecavüzü sonrasında henüz on yedi yaşında iken Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte hapsedilerek kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışımış Nefes Zorlu. Her anı Şiddet ile geçen Nefes defalarca oğlunu alıp kaçmış ve her seferinde bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş ve şiddet görmüş hem fiziki olarak hem psikolojik olarak. Oğlu Yiğit’in varlığından güç alarak acısını saklayan, dayanıklı, kimseye baş eğmeyen, inatçı, başı dik bir kadın. Esareti altında bulunduğu Vedat Sayar’dan oğlu ile Tahir Kaleli sayesinde özgürlüğe kaçtığını düşünerek bir daha dönmemecesine çıkan Karedeniz’in Trabzon ilçesine Deli Tahir’in yardımı ile yerleşen ve oğlu ile birlikte yeniden umuda doğru bir yaşam mücadelesi veren bir kadın Nefes. Tahir Kaleli ile İmkansız aşka yelken açan ve başarmak için var gücü ile savaşan bir anne.

Nefes ile Tahir’in aşkı ile diziye karşı merak artıyor ve her çıktığı gün dizinin reyting rekorları kırmasını sağlıyor. Tıpkı dizideki gibi bir aşkı yaşıyor İrem Helvacıoğlu gerçek yaşamında. Sosyal medya hesaplarından sıkça paylaştığı, erkek arkadaşıyla birlikte çekilmiş mutluluk pozları adeta imrendiriyor sevenlerini.