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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar aşk yaşıyor

        Yolaç Özcan'dan ayrılan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 14:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:30
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        • 1

          İrem Helvacıoğlu, Eser Alp ile birlikteliğini noktalamasının ardından gurme Yolaç Özcan'la aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra sosyal medyada birbirlerini silen ikili, yollarını ayırmıştı.

        • 2

          AŞKINI İLAN ETTİ

          Ünlü oyuncu, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Helvacıoğlu, sevgilisi Ural Kaspar ile objektif karşısına geçti. Bu kareyi paylaşarak aşkını sosyal medyaya taşıyan İrem Helvacıoğlu, işletmeci sevgilisiyle mutluluğunu da gözler önüne serdi.

        • 3

          "ARTIK BEKLENTİMİ SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

          Öte yandan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz sene gazetecilerin, "Yeni yıldan neler bekliyorsunuz?" sorusunu, "O kadar beklenti var ki... Her sene beklentiyle giriyorum. Artık beklentimi söylemek istemiyorum" şeklinde yanıtlamıştı.

        • 4

          "BEN DE FİZİKSEL ŞİDDET GÖRDÜM"

          Ayrıca daha önce "şiddet" konusuna değinen İrem Helvacıoğlu, "Bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu. Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" demişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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