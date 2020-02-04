"ÇOK EĞLENDİM"

Helvacıoğlu, geceyle ilgili şunları söyledi:

Arkadaşlar 30.cu yaşımı kutladım. Çok eğlendim, çok eğlenceli bir gece oldu. Benim için çok değişen bir yaş olmayacak aslında.

2020 hepimize çok kötü bir enerji ile geldi. Doğum günümü 1 Şubat'ta kutladım ama dünya için ve hepimiz için iyi bir enerji diledim.