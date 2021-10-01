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İrem Helvacıoğlu: Aşık olunca herkese selam veriyorum - Magazin haberleri

İrem Helvacıoğlu: Aşık olunca herkese selam veriyorum

Sevgilisi Eser Alp ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran İrem Helvacıoğlu, "Aşık olunca herkese selam veriyorum. Ponçik oluyorum yani" şeklinde konuştu. "Deli' derler diye dışa vuramıyorum" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, "İlgilenmediğim biri bana yürüyorsa domuz kesiliyorum" dedi

01.10.2021 - 10:49 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Helvacıoğlu, bilinmeyenlerini anlattı.

    Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu, "Aşık olunca herkese selam veriyorum. Ponçik oluyorum yani. 'Deli' derler diye dışa vuramıyorum. İlgilenmediğim biri bana yürüyorsa domuz kesiliyorum. Çok belli ediyorlar. Kadınların hepsi bir erkeğin yürüdüğünü gelişinden anlar." ifadelerini kullandı.

  • "TAM BİR SHERLOCK HOLMES'ÜM"

    Sevgilisi Eser Alp ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran İrem Helvacıoğlu, "Tam bir Sherlock Holmes’üm. Erkek arkadaşımın gittiği yerde paylaşım yapan diğer kişileri Instagram’dan bulurum. Sonra da ona ‘Neden onlar orada?’ diye sorarım." şeklinde konuştu.

  • HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ ANLATMIŞTI

    Öte yandan son dönemin popüler oyuncularından İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde SHOW TV'yi evinde ağırlamıştı. İş ve özel hayatıyla ilgili Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalar yapmıştı.

  • "KALBİM BOŞ, İLİŞKİM BİTTİ"

    Karşı cinste bencillikten hiç hoşlanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, konu aşktan açılmışken kalbinin boş olduğunu ve sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını itiraf etmişti.

    Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek yanıt vermişti. Güzel oyuncu sevgilisinden kısa bir süre önce ayrıldığını da söylemişti.

  • "HERKESLE ARKADAŞ OLAMAZSIN"

    Evini gezerken albüm köşesinde tüm rol arkadaşlarıyla çekilen karesi olmasına rağmen Özcan Deniz'le fotoğrafına yer vermeyen İrem Helvacıoğlu, o konuyla ilgili soruya da, "Arkadaş olmak benim için çok büyük bir adım. Bazı insanlarla tanışırsın, illa ki zaman geçirdiğin herkesle arkadaş olamazsın. Biriyle tanıştın diye arkadaş olmana gerek yok." diyerek, Deniz'le yaşadığı fotoğraf silme tartışmasından sonra buzların erimediğini göstermişti.

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