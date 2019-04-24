Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, şarkıcı İrem Derici, arasının bozuk olduğu Demet Akalın ile barıştı. Derici, Demet Akalın'ın doğum günü için alışveriş'e çıktı. Önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takılan İrem Derici, "Demet'in doğum günü için alışverişe çıktım. İlk önce doğum gününe katılacağım için kıyafet satın aldım. Şimdi ise Demet için hediye bakıyorum. Ne hediye alacağıma hala karar veremedim. Aramızda bir sorun yoktu zaten. İki hafta önce kendisinini sosyal medyadan takibe aldım ve o da bu takibime karşılık verip beni takibe aldı. Sonra konuştuk. Davet etti beni doğum gününe. 'Ama ilk önce seni bir temiz döveceğim' dedi. Demet'in vurduğu yerde gül biter benim için" diye konuştu.