KURTULUŞ KUŞ KİMDİR?

Kurtuluş Kuş 1997 yılında Karaman’da dünyaya geldi. 25 yaşında ve müzisyenlik yapan Kuş, ilk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya sürdüğü single parçası olan “Rüya Gibi” ile büyük beğeni topladı. Sonrasında ise “El İnsaf” isimli şarkısı ile hayranlarıyla buluştu.