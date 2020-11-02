"HİÇBİR ERKEĞİN GÜCÜNE İHTİYACIM YOK"

Şarkıcıya, birkaç gün önce meslektaşı Demet Akalın'ın "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri hatırlatıldı. İrem Derici, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin "Yeter artık, bırak biraz da ben yapayım" dedikleri oldu. Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Bende skandal yok bu aralar. Bundan sonra evlilikte yok.