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Şarkıcı İrem Derici, 2018 yılında çıkardığı 'Sabıka Kaydı' adlı albümünden 'Yazsın Bana' şarkısını kliplendirdi. Derici, klipsiz bir şekilde YouTube'da 11 milyon dinlenen şarkıyı sevenlerinin yoğun isteği üzerine sürpriz yaparak kliplendirdi.

Sözü Sinan Akçil'e, bestesi Zulfi Badalov'a ve aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının klibi stüdyoda Murat Joker tarafından çekildi. Üç yılı aşkın süredir haftanın bir günü özel dans dersleri alan Derici, bu klip çekimi için de 15 gün aralıksız dans provası yaptı.

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre evine kapanan Derici, verdiği kiloların ardından "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan kendimi eve kapatırdım" diye konuşmuştu.