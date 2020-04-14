"DAHA FAZLA CİDDİYE ALIYORUM"

Bir dönem çok büyük bir sağlık sorunu yaşayıp, Allah'ın bana bahşettiği ömrün değerini birçok insandan daha iyi bildiğim için bu dönemde alınan önlemleri olması gerektiğinden daha da fazla ciddiye alıyorum.