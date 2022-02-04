"BEN SUSARSAM HER KADIN SUSAR"

"Ben susarsam, 'Susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilene."



BAYILANA KADAR DAYAK YEDİĞİNİ İDDİA ETTİ



"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."