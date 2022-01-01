"BİR DÜŞÜNÜN BAKALIM"

Muhabirlerin, "Tanıyamadık, kendisini tanıtır mısınız?" sorusuna ise oyuncu, "Bir düşünün bakalım, hangi filmden ve diziden tanıyacaksınız?" yanıtını verdi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY!"

Basın mensuplarının, "Yeni bir ilişki mi peki? El ele gördük sizi." sözlerine de yanıt veren İrem Altuğ, "Yok öyle bir şey." açıklamasını yaptı.