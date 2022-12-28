İranlı eski futbolcu, gösteriler sırasında da "sevdiklerini kaybeden tüm ailelere" başsağlığı dilediği mesajını, "İran ve İranlılar için aydınlık günler diliyorum." temennisiyle tamamlamıştı.
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.