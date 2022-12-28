Böyle bir duruma şaşırdığını vurgulayan Dayi, “Gayet yasal bir şekilde pasaport kontrolünden geçip uçağa bindiler. Eşimi ve kızımı indirmek için, Dubai'den o kadar yolcuyu geri getirdiler. Madem bir sorun vardı neden tutuklamadılar. Sorun yoksa neden geri döndürdüler? Bu soruları sormalısınız. Biz cevap alamıyoruz.” diye konuştu.