İran'da protestocular sokaklara çıktı!

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler, yapılan çağrılar üzerine ülkenin birçok kentinde devam etti.
Eylem çağrıları nedeniyle güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, kalabalığın çok olacağı tahmin edilen bazı bölgelere takviye ekipler sevk etti.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, Başkent Tahran’ın Naziabad, İnkılap Meydanı, Narmek, Kuzey Yadigarı İmam Bulvarı, Fidevsi Bulvarı, Aryaşehr, Tahranpars, Settar Han, Settari Caddesi, Saadet Abad, Veliasr Caddesi, Ekbatan ve daha bir çok bölgesinde güvelik güçlerinin aldığı geniş güvenlik önlemlerine rağmen göstericiler çeşitli protestolar düzenledi.
Başkentin Neft Punek bölgesinde ise yol ortasına ateş yakan protestocular el ele tutuşarak ateş etrafında slogan attı.
Fars eyaletinin Fesa kenti, Kazvin, Şiraz, Kerec, Reşt, Bender Enzeli, Fuladşehr, Erak gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler protesto düzenleyip yönetim karşıtı sloganlar attı. Zaman zaman göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletinde esnaf kepenk kapatarak gösterilere destek verdi.
Elburz Eyaleti’nin Kerec kentinde ise İran Azerbaycanı Türklerinden Hadis Necefi'nin ölümünün 40'ıncı günü münasebetiyle Kerec'de defnedildiği Sekine Mezarlığında toplanan kalabalık "Kahrolsun diktatör" sloganları attı.
Gösterilerin kentin sokaklarına taşmasıyla emniyet güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıktı.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
Tahran’da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Amini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.
Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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