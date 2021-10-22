Kazananlar belli oldu

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödül kazanan filmler belirlendi. Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü İran yapımı 'Uzun Gün Batımı' kazandı
HABERTURK.COM
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Prof. Dr. Yasin Aktay tarafından desteklenen, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi.
42 senaristin katıldığı 'Senaryo Yarışması'nda kazanan senaryolar; Birincilik Ödülü: Akide Hanım Ve Çocukları (Mihca Mahmutoğlu) Jüri Özel Ödülü: Mutluluğun Fotoğrafı (İlkay Tolga Havabent)
245 başvurudan 24 filmin finale kaldığı 'Kısa Film Yarışması'nda kazananlar; Özel Seçki Ödülü: A.Rıza (Yücel Albayrak & Muhammed Oya) Bingöl Şehri Özel Ödülü: Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül) Jüri Özel Ödülü: Abella'nın Yolculuğu (Enis Manaz)
Birincilik Ödülü: Uzun Gün Batımı - Ghorobe Tolani (Sabah Mohammadi) İkincilik Ödülü: Bir Nehrin Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek) Üçüncülük Ödülü: Karanlığın Tatlı Tadı - Tam-e Shirin-e Tariki (Mitra Raeesmohammadi)
3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül töreni Selçuk Balcı'nın konseriyle sona erdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
İran yapımı 'Uzun Gün batımı' birinci seçildi/iran-yapimi-uzun-gun-batimi-birinci-secildi-3229484
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!