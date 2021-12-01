İran basınında yer alan son dakika haberlerine göre, İran Parlamentosunda yangın çıktı, milletvekilleri tahliye edildi.

Reuters'ın FARS haber ajansına dayandırdığı haberine göre, İran Parlamentosunda yangın çıktı. Parlamento binasında meydana gelen yangının ardından binadaki milletvekilleri tahliye edildi.

Yangının büyüklüğüne ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.