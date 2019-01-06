06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran para birimi riyalden dört sıfırı atmayı planlıyor. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, para birimi riyalden dört sıfır atılmasına yönelik teklifin dün hükümete sunulduğunu duyurdu. Himmeti, söz konusu teklifin bir an önce meclis tarafından yasalaşmasını talep etti.
Himmeti, ABD'nin ekonomik yaptırımları sonrası döviz ve enflasyon konusunda yaşanan sorunların da kontrol altına alındığını söyledi. İran hükümeti Temmuz 2017'de para birimi Riyal'i Tümen'le değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlamış ancak teklif meclis tarafından onaylanmamıştı.
YABANCI ÜRÜNLERE REKLAM YASAĞI
Öte yandan İran Meclisi resmi ajansından yapılan açıklamada, Meclis Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen 19 sayılı kanun ile ülkede üretimi yapılan ürünlere benzer yabancı ürünlerin; televizyon, radyo, gazete ve bilboard gibi her türlü yazılı, görsel ve basılı alanda reklamının yasaklandığı belirtildi.
Mecliste kabul edilen kanuna göre, üretim ya da montajı İran'da yapılan yabancı firmalara ait ürünlerin reklamına herhangi bir kısıtlama getirilmezken ülke dışında üretilen ve ithal edilen ürünlerin reklamı ise cezaya tabi tutulacak.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasının ardından 7 Ağustos'ta İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini resmen hayata geçirmişti.
ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım'da devreye giren ikinci yaptırım paketiyle İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanıyor.
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