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        Haberler Dünya İran: İsrail'e yanıtımızın Gazze'de muhtemel ateşkese zarar vermemesini umuyoruz | Dış Haberler

        İran: İsrail'e yanıtımızın Gazze'de muhtemel ateşkese zarar vermemesini umuyoruz

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararlarının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 01:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:57
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        'İsrail'e yanıt' açıklaması
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        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bu ülkenin BM Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırı planlarını Gazze'de ateşkes konusunda gelecek hafta yapılacak görüşmelere kadar erteleyip ertelemeyeceği yönündeki sorulara ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması önceliğimizdir. Hamas'ın kabul edeceği her anlaşma bizim tarafımızdan da kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlediği suikastla İran'ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Meşru savunma hakkımız var ve bunun Gazze ateşkesiyle hiçbir ilgisi yok ancak yanıtımızın zamanında ve muhtemel ateşkese zarar vermeyecek şekilde verilmesini umuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

        İran'dan, Haniye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

        ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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