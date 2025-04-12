İran: İsrail, ABD ile İran arasında savaş başlatmak istiyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Antalya Diplomasi Forumu'nda Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

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İran ve ABD'nin Umman'da görüşmesi sırasında Antalya'da açıklamalarını yapan Hatipzade, ABD Başkanı Trump'ın İran ile diplomatik bir açılım yapmak istediğini söyledi.

İran ve ABD arasındaki güvensizlik nedeniyle görüşmelerin 'dolaylı' olduğunu söyleyen Hatipzade, Trump'ın ilk döneminde Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle güvensizlik duyduklarını belirtti.

Trump'ın bu döneminde İran'la sorunları çözmek isteyip istemedekilerini bilmediklerini söyleyen Hatipzade, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin İran'a trilyon dolara mal olduğunu söyledi.

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Hatipzade, ABD'nin İran'ın kendini savunma kapasitesiyle ilgili talepleri olursa Tahran yönetiminin masaya oturmayacağını söyledi. İranlı yetkili ayrıca 'barışçıl' nükleer aktivitelerden de uzak tutulamayacaklarını ifade etti.

"İran'ın nükleer aktivitelerinin silahlanması gerçekleşen bir şey değil. Bu İran için haram" diyen Hatipzade, nükleer silah üretiminin savunma doktrinlerinde de yer almadığını söyledi.

"İran'ın kırmızı çizgisi, uluslararası hukukun her ülkeye olduğu gibi bize de eşit ölçüde uygulanması" diyen Hatipzade, İsrail Başbakanı Netanyahu için, "Kendisi bir katil, bir suçlu. En az 50 bin masum Filistinliyi öldürdü. Er ya da geç adalet önüne çıkacak."

Netanyahu'nun Orta Doğu'da yıkıcı etkilere sahip bir olduğunu söyleyen Hatipzade, "Netanyahu ABD ve İran'ın savaşmasını istiyor. Bunu başlatmaya çalışıyor. İsrailliler bize bir şey yapamayacaklarını biliyor. Bu nedenle ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor" dedi. Trump'ın İran'a karşı askeri müdahalenin 'masada kullanmak için koz' amacıyla söylediğini düşündüklerini belirten Hatipzade, "ABD'lilerin böyle bir şey yapmayacaklarını biliyoruz. İran'ı böyle tehdit edemezsiniz" diye konuştu. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiyle ilgili de açıklamalar yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Türkiye ile aramızda iyi ilişkiler var. İran ve Türkiye arasında yüzyıllardır iyi bir sınır var. Türkiye bizim için komşudan daha fazla, Türkiye bizim dostumuz. Farklılığımızın olduğu konularda da işbirliği yapabiliyoruz." dedi. Suriye'de de istikrar barışın sağlanmasını umduklarını belirten Hatipzade, "Suriye şu an İsrail tarafından büyük bir işgal altında. Şam'a 40 km uzaklıkta İsrailliler. Dünya üzerinde hiçbir ülke işgal altındayken ekonomik kalkınma sağlayamaz." diye konuştu.