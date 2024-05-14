İran'ın yanlışlıkla kendi gemisini mi vurdu?

Sosyal medyada İran'ın yanlışlıkla kendi gemisini vurduğu iddiası gündem oldu.

Paylaşılan görüntülerde ateşlenen bir füzenin isabet ettiği donanma gemisinde patlama meydana geldiği, bunun sonucunda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

AA Teyit Hattı, videodan alınan ekran görüntülerini tersine görsel arama metodu ile aradı. Videonun, güncel olmadığı ve İran Devrim Muhafızları tarafından yanlışlıkla vurulan İran'a ait donanmayı göstermediği tespit edildi.

GÖRÜNTÜ İLK OLARAK 2018'DE YOUTUBE'DA PAYLAŞILMIŞ

Görüntünün, 2018 yılında Youtube'da Defense Daily adlı kullanıcı tarafından paylaşıldığı belirlendi.

Görüntünün açıklamasında, "Kongsberg Defence & Aerospace tarafından üretilen Norveç Deniz Saldırı Füzesi (NSM), hem karadan hem de denizden mükemmel hız ve doğrulukla fırlatılıyor. Füze şu anda Polonya ve Norveç tarafından kullanılıyor ve şu anda ABD tarafından teslim alınıyor. ABD Donanması, Norveç Donanma Saldırı Füzesini 2016 yılında bir kıyı savaş gemisinde test etti." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

REKLAM

Multiple Arab channels are reporting that the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) mistakenly killed 19 IRGC sailors and wounded 16 others in a friendly fire attack. pic.twitter.com/PxDlOeQkYy — OPIUM Fella 🐶 🇺🇦 ❤ 🇮🇱 (@PopoolaAyomiku2) May 13, 2024

Ayrıca açık kaynaklardan İran Devrim Muhafızları tarafından yanlışlıkla vurulan İran'a ait donanmayı gösterdiği iddiası da araştırıldı.