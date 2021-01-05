İran: Güney Kore 7 milyar dolarımızı rehin tutuyor

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, videokonferans yöntemi ile başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran'ın Güney Kore bandıralı petrol tankerine Basra Körfezi'ne petrol kirliliği yayması nedeniyle el koyduğunu belirten Rebii, geminin olaydan önce bu konuda uyarıldığını belirtti.
Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan İran'a ait varlıkları ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir. Yaptırım uygulanmadığı iddia edilen ürünler söz konusu olduğunda bile, zorlu koşullar nedeniyle halkımız için hayati önemde olan birkaç milyon ton ilaç ve ürünün ithalatından dahi asılsız gerekçelerle kaçındılar." ifadelerini kullandı.
Güney Kore hükümetinin İran varlıklarının ülkeye transferi için çaba sarf etmediğini kaydeden Rebii, "Biz rehin alan taraf olmadık. Eğer rehin alan taraf varsa, o da Güney Kore hükümetidir. Milletimizin tarihi hafızası bunu unutmayacaktır." dedi.
AB'YE 'URANYUM' TEPKİSİ
Rebii, İran'ın dün duyurduğu uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirme çalışmalarına resmen başladığını açıklamasından sonra Avrupa Birliği'den (AB) gelen tepkilere de cevap verdi.
Uranyum zenginleştirme faaliyetinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) 36. maddesine uygun olduğunu aktaran Rebii, tüm tarafların anlaşmaya bağlı kalmadığı süre boyunca İran'ın benzer girişimlerde bulunma hakkının olduğunu söyledi.
Tarafların anlaşma yükümlülüklerine bağlı kalması halinde, uranyum zenginleştirmede geri adım atabileceklerini belirten Rebii, "Avrupa Birliği, İran'ın haklarını kullanmasıyla ilgili açıklama yapmak ve endişelerini dile getirmek yerine, uygulanmayan taahhütlerini yerine getirmeyi düşünmelidir." dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dün, Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu. Güney Kore hükümeti ise, petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulunmuştu.
İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığının ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!