İran'dan Viyana'da anlaşmaya yeşil ışık

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Abdullahiyan ile Yi, son 3 ay içinde gerçekleştirdikleri bu 4. video konferans görüşmesinde "ikili ilişkiler, Afganistan'daki gelişmeler ve nükleer anlaşma" konularını ele aldı.
Görüşmede Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29 Kasım'da yeniden başlayacak nükleer müzakerelere "tam bir iradeyle ve iyi bir anlaşma sağlanması için katılacaklarını" belirterek, şunları kaydetti:
"Yasalara aykırı olarak anlaşmadan ayrılan ABD ve sözlerini yerine getirmeyen Avrupalı taraflar, taahhütlerini yerine getirmek için gerekli irade ile Viyana'ya gelirlerse hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilir."
İranlı Bakan, 4+1 ülkeleri ile yapılan istişareler ve Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Tahran ziyaretine ilişkin ise, "Bu ziyarette Ajans ile teknik sorunların çözümü için prensipte anlaşma sağlandı. Mümkün olan ilk fırsatta ortak bildirgenin yayınlanması için takipteyiz." ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan ayrıca İran'ın Özel Temsilcisi'nin Afganistan'da Taliban ile görüştüğünü ve geniş katılımlı bir hükümetin kurulması, İran-Afganistan sınır kapılarının açılması konularının konuşulduğunu aktardı.
İran ile Çin arasındaki ekonomik anlaşmanın uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve ayrıntıların kısa sürede Pekin tarafına iletileceğini kaydeden Abdullahiyan, ABD'yi ise Çin'in iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Abdullahiyan, İran'ın spor ekiplerinin mali kaynaklara ulaşamamasını ve Washington yönetiminin Pekin Kış Olimpiyatları'na Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot uygulama kararını kınadı.
Çin Dışişleri Bakanı Yi de Abdullahiyan'ı Pekin'e davet ederek, Grossi'nin Tahran ziyaretini ve Viyana müzakerelerinin başlamasını olumlu karşıladıklarını ifade etti.
Çinli Bakan, Afganistan'a komşu ülkelerin sonraki toplantısının Pekin'de yapılacağını hatırlatarak, bu ülkedeki barış ve istikrarın önemine işaret etti.
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