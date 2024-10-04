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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Lübnan'a geliyor: Yeni bir savaşın fitili ateşlenebilir mi? | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Lübnan'da: Yeni bir savaşın fitili ateşlenebilir mi?

        Ortadoğu'nun kalbi Lübnan, İran ve İsrail arasındaki gerilimin en kritik noktalarından biri haline gelmiş durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Lübnan'a yapacağı ziyaret, bölgede yeni bir krizin başlangıcı olabilir. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yazdı...

        Giriş: 04.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:23
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        İran Dışişleri Bakanı Lübnan'da
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        Ortadoğu’nun kalbi Lübnan, İran ve İsrail arasındaki gerilimin en kritik noktalarından biri haline gelmiş durumda. İran’ın Dışişleri Bakanı’nın Lübnan’a yapacağı ziyaret, bölgede yeni bir krizin başlangıcı olabilir.

        İsrail’in, Hizbullah’a yönelik saldırılarının gölgesinde gerçekleşecek bu ziyaret, sadece diplomatik bir temas değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki güç mücadelesinin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor. İran’ın bölgedeki en önemli müttefiki Hizbullah’la yapacağı bu görüşmeler, İsrail tarafından yakından takip ediliyor ve olası bir müdahale ihtimali giderek artıyor.

        Beyrut Ziyaretinde İsrail Saldırısı Riski

        İsrail’in, İran’ın bölgedeki etkisini kırma stratejisinin bir parçası olarak Lübnan’daki gelişmelere nasıl bir tepki vereceği belirsizliğini koruyor. İsrail’in son dönemde Lübnan’a yönelik hava saldırıları ve Hizbullah hedeflerine yapılan operasyonlar, bu ziyaretin güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’in bu ziyareti bir saldırı fırsatı olarak değerlendirebileceği ve İran Dışişleri Bakanı’nı hedef alabileceği konuşuluyor. El-Arabiya, “İsrail, İran’ı doğrudan vurma fırsatını kaçırmayabilir” başlıklı analizlerinde, Beyrut’a inen bir İran uçağına yönelik saldırı olasılığını öne çıkardı.

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        Nasrallah’ın Ölümü ve Hizbullah’ın Geleceği

        İran’ın Lübnan ziyaretinin bir diğer kritik noktası ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın kısa süre önce ölümü. Nasrallah’ın ölümünün ardından İran, Lübnan’daki nüfuzunu koruma ve Hizbullah üzerindeki etkisini güçlendirme çabası içinde. Bu ziyaret, Nasrallah sonrası Hizbullah’ın liderlik yapısının şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Şii geleneğinde büyük bir anlam taşıyan Nasrallah’ın ölümünün 7. günü anmasına denk gelen bu ziyaretin, yeni liderin resmi olarak ilan edilmesi için bir fırsat olduğu belirtiliyor. Arapça yayın yapan Al-Akhbar gazetesi, “İran, Nasrallah’ın yerini dolduracak yeni liderin arkasında durduğunu göstermek için bu ziyareti kullanacak” yorumunu yaptı.

        İran’ın Mesajı: Yeni Lider, Yeni Dönem

        İran Dışişleri Bakanı’nın bu ziyareti, sadece siyasi bir temas değil, aynı zamanda İran’ın Şii dünyasına güçlü bir mesaj verme amacı taşıyor. Dini lider Ayetullah Hamaney’in özel bir mesajını taşıyan bu ziyaretin, Nasrallah sonrası dönemde Hizbullah’a verilen desteğin altını çizeceği belirtiliyor. Lübnanlı siyasi analistlere göre, İran bu ziyarette Hizbullah’ın yeni liderine açık destek vererek, bölgedeki varlığını pekiştirmeyi hedefliyor.

        Bölgesel Dengeler Nasıl Şekillenecek?

        İran’ın bu hamlesine İsrail’in nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Son dönemde Hizbullah’a yönelik operasyonlarını artıran İsrail’in, İran’ın bu kritik ziyaretini provoke etme olasılığı masada. İsrail medyasında yer alan bazı yorumlarda, bu ziyaretin İsrail tarafından bölgedeki İran etkisine doğrudan bir müdahale olarak algılandığı ve dolayısıyla yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebileceği öne sürülüyor.

        Lübnan, yıllardır süren iç savaşın yaralarını sararken, şimdi iki bölgesel gücün savaş alanı olma tehlikesiyle karşı karşıya. İran ve İsrail arasındaki bu güç mücadelesi, sadece Lübnan’ı değil, tüm Ortadoğu’yu etkileyebilecek büyük bir krizin eşiğinde.

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