İran'dan mehir ödememek için kaçtı, İstanbul'da vuruldu

Olay, 16 Nisan Pazartesi günü Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu M.E., ülkesinde imam nikahlı eşinden boşandı. Eşinin akrabaları M.E.'den boşanması karşılığında 100 altınlık mehiri ödemesini istedi. Bunun üzerine M.E., çareyi İstanbul'a gelerek uzaklaşmakta bulurken, eşinin akrabaları da peşine düştü. Kadının amcası Mohammad J.H., Başakşehir'de bulduğu M.E.'yi otomobiline kadar takip etti. Otomobiline bindiği sırada M.E.'nin arkasından yaklaşan Mohammad J.H., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Kaçmaya çalışan M.E., merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Saldırgan takipte kullandığı kiralık otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı. M.E. ise kendi imkanları ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan M.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan amca ise kiralık otomobili Başakşehir'de yolun ortasına bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine terk edilen otomobilin olduğu adrese gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamaca ve saldırganın kaçma anları bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALAR İZLENDİ FATİH'TE YAKALANDI

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından inceleme başlattı. Yaralının ifadesini alan polis ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırmada, çevredeki kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganın Fatih'te olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan amca yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.