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İran'daki protestolar sürüyor: Gösteriler sırasında 2 güvenlik görevlisi öldürüldü

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sürüyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Bukan kentindeki protestolar sırasında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Giriş: 18.11.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
İran'daki protestolar sürüyor: Gösteriler sırasında 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
İran'daki protestolar sürüyor! 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
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AA

İran'ın kuzeybatısındaki Bukan kentindeki protestolar sırasında 2 güvenlik görevlisinin "silahlı kişilerle girilen çatışmada" öldüğü bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, dün gece Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentindeki gösteriler sırasında silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucu iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

IRNA, Bukan'da önceki günkü gösterilerde de bir albayın "kimliği belirsiz isyancılar" tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğünü bildirmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise önceki gün yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak dün akşam Meşhed ve Senendec kentlerindeki gösteriler sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisinin bıçaklı saldırı sonucu öldüğü açıklanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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