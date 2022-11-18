İran'daki protestolar sürüyor! 2 güvenlik görevlisi öldürüldü

IRNA, Bukan'da önceki günkü gösterilerde de bir albayın "kimliği belirsiz isyancılar" tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğünü bildirmişti.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Son olarak dün akşam Meşhed ve Senendec kentlerindeki gösteriler sırasında biri yarbay 3 güvenlik görevlisinin bıçaklı saldırı sonucu öldüğü açıklanmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise önceki gün yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.