AA

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının da 1574 olduğunu duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 683'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 691 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 2 bin 146 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 48 bin 129 olduğunu ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 287 bin 359 olduğunu sözlerine ekledi.

CAN KAYBI BİR AY SONRA İLK KEZ 100'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

İran'da 97 ölümün kaydedildiği 14 Mart'tan sonraki 31 gün içinde ilk kez günlük can kaybında 100'ün altına düşüldü.

Vaka sayısında da son 22 gün içinde en düşük artış kaydedildi.

TAHRAN'DA BİSİKLET KULLANIMI TAVSİYESİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da başkent Tahran belediyesi, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla halka zorunlu hallerde ulaşım aracı olarak bisikleti tavsiye etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Tahran Belediyesi Ulaşım ve Trafik Birimi Müdürü Yusuf Hüccet, sosyal mesafeyi korumak ve Kovid-19'a yakalanma tehlikesini azaltmak için bisikletin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Hüccet, "Bisiklet kullanmak Kovid-19'u önlemenin ve salgından korunmanın en iyi kişisel yöntemi olabilir. Çünkü, bisikletçiler sadece otomatik olarak diğerlerinden uzak durmakla kalmaz, aynı zamanda kendileri enfekte olsalar bile başkalarına oranla daha fazla koruyucu güce sahip oluyorlar." diye konuştu.

Bisiklet kullanımının sağlıklı kalma ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte virüsün yayılması yönünden de zararsız olduğunu söyleyen İranlı yetkili, "Koronavirüslü günlerde zorunlu durumlarda şehir içi ulaşım için bisiklet kullanılmalı." ifadesini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı 73 bin 303'e ulaştı.