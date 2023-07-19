İran'da başörtüsü denetimleri için devriye uygulamalarının devam edeceği açıklandı

Konunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu dile getiren Rızayi, şunları kaydetti:

"Bugün bu konuya sorumlu bir şekilde bakıyoruz ve devriyelerimizin konuşlanması geçici olmayacak çünkü her durumda ailenin değerlerini ve temellerini korumak gerekiyor.