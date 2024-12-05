İran'da tesettür cezası

İran kanunlarına göre tesettür kurallarına riayet etmeyen kadınlar için birtakım cezalar öngörülüyor. Bunlardan biri de kırbaç cezası. İranlı aktivist Mesih Alinejad'ın aktardığı bilgilere göre, İran'da İrşat Devriyesi olarak bilinen polisler, tesettür kurallarına uymayan bir kadına kırbaç cezası tatbik etti.

Sırt bölgesine 70'den fazla kırbaç darbesi alan kadının sırt bölgesinde morarmalar oluştu. Bu ağır cezaya maruz kalan kadın, kendi vatanında güvende hissetmediğini belirtti.

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Mesih Alinejad olayla ilgili 'X' üzerinden paylaşımda bulunarak, kırbaç cezası uygulanan kadının sırtında oluşan yara izlerini gösterdi. This is the brutal reality of life for women under the Islamic Republic in Iran. A woman in Tehran sent me this photo of her scarred back, flogged for the “crime” of showing her hair. Yet, she refuses to be silenced.



Holding a Woman, Life, Freedom slogan, she took this photo as… pic.twitter.com/7q8A6lZINx — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 1, 2024 REKLAM OLAY AKILLARA MAHSA AMİNİ'Yİ GETİRDİ Olay akıllara 2022 yılında öldürülen Masha Amini'yi getirdi. 22 yaşındaki Mahsa Amini tesettür kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve daha sonrasında uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Heyeti tarafından yapılan soruşturmada Mahsa Amini'nin vücuduna aldığı ağır darbeler sonucunda öldüğü raporlanmıştı.

Mahsa Amini'nin vefatı İran'da büyük protestoları beraberinde getirirken, Mahsa Amini tüm dünyada kadın özgürlüğünün simgesi hâline gelmişti. İRAN'DA KADINLAR TEPKİLERİNİ ARTIRIYOR Tesettür kurallarına uyulmaması sonucu uygulanan ağır cezalara karşı İran halkı sembolik protestolar düzenliyor. Geçtiğimiz ay bir üniversitede genç bir kadın verilen cezaları protesto etmek için tesettür dışı bir giyimle üniversite kampüsü içinde dolaşmıştı.