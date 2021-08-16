İbrahim Reisi'den Afganistan açıklaması

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İran'ın Afganistan'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve komşuluk ilişkilerine bağlı olduğunu aktaran Reisi, "ABD'nin Afganistan'daki askerî yenilgisi ve çıkışı, bu ülkenin güvenliği ve ''kalıcı barışı'' için bir fırsata dönüştürülmelidir. İran Afganistan'ın istikrarı için çaba gösteriyor ve bu ülkedeki tüm grupları milli uzlaşıya davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Reisi, Zarif'i gelişmeleri anbean ayrıntılı takip ederek kendisine rapor etmekle görevlendirdi.