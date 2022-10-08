İran, Mahsa Amini'nin otopsi raporunu açıkladı

İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüyle ilgili İran Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm nedenine ilişkin açıklama geldi. Hastane belgelerine, beyin ve akciğer taramasına, otopsi sonuçlarına ve patoloji testlerine dayanılan raporda, Mahsa Amini'nin başına ve uzuvlarına aldığı darbelerden değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öne sürüldü.
AİLESİ SAĞLIK SORUNU OLMADIĞINI VURGULAMIŞTI
Raporda, 22 yaşında hayatını kaybeden Amini'nin 8 yaşındayken beyin ameliyatı geçirdiği ve buna bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olduğu söylendi.
Genç kadının bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullandığı bildirildi.
Mahsa Amini'nin 'altta yatan hastalıkları' nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı kaydedilen raporda, "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu" ifadeleri yer aldı.
Mahsa Amini'nin ailesi ise kızlarının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söylemişti.
MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ
Mahsa Amini, 13 Eylül'de memleketi Sakkız kentinden ziyaret için geldiği başkent Tahran'da 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle polis nezaretine alınarak, karakola götürülmüştü.
Karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini, 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.
Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik 'brifing' için karakola götürdüğü ve genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.
POLİS TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ BELİRTİLMİŞTİ
Aktivistler ise polisin 'aniden' bilincini kaybettiği yönündeki iddiasını reddederek, Amini'nin polis tarafından darbedildiğini ifade etmişti.
İddiaların ardından İran devlet televizyonu, genç kadının polis merkezine getirildiği ve karakolda bulunduğu anlardaki görüntüleri yayımlamıştı. Görüntülerde, diğer kadınlarla birlikte karakola getirilen Amini'nin, görevli bir kadınla konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere yığıldığı görülüyordu.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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