İran: ABD'nin 'ahmakça' planı hiçbir yere varamaz

İran Dini Lideri Ali Hamaney, Filistin İslami Cihat Hareketi yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamaney, Gazze'deki direnişten ötürü Filistin direnişini tebrik ederken, ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen Gazze planına ilişkin de yorumda bulundu.

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Hamaney "ABD'nin Gazze'deki ahmakça planı bir yer varamaz." diyerek, Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeyeceğini ifade etti.

Hamaney diğer yandan küresel kamuoyunun Filistinlilerden yana olduğuna dikkat çekerken, bu şartlar altında direnişin ve Filistinlilerin rızası olmadan böyle bir planın hayata geçirilemeyeceğini belirtti.

ARAKÇİ: TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, ABD tarafından dile getirilen nükleer müzakerelerine dair değerlendirmede bulundu.

ABD tarafından uygulanma kararı alınan maksimum baskı politikasının hiçbir zaman işe yaramadığını söyleyen Arakçi "İran tehdit altında müzakere etmeyecek." dedi.

GAZZE'DEKİ EVKAF BAKANLIĞI: İSRAİL 1109 MESCİDİ YIKTI

Bakanlıktan bir yetkilinin Gazze'de yıkık durumda olan Ömeri Camii önünde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kentteki vakıf yerlerinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze'deki mescitlerin yüzde 89'unun yıkıldığı, 834 mescidin tamamen enkaza dönüştüğü, 275 mescidin ise kullanılmayacak kadar hasarlı olduğu belirtildi.

Gazze'de dini ve idari merkezlerin, vakıf malları, kabirler ve mescitlerin yıkılması sonucu toplam maddi hasarın 500 milyon dolardan fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de cami ve mescitlerin yanı sıra 3 kiliseyi de yıktığına işaret edildi

İsrail ordusu Gazze'de mezarlıkları dahi hedef aldı

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'deki 60 mezarlıktan 40'ının hedef alındığı kaydedildi. Saldırılara hedef olan 21 mezarlığın tamamen tahrip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 643 vakıf taşınmazının yıkıldığı ve buralarda verilen dini eğitim hizmetinin durduğu belirtildi.

Evkaf Bakanlığı görevlilerinden 315 imam ve vaizin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, ayrıca bakanlıktan 27 kişinin de İsrail ordusu tarafından alıkonularak götürüldüğü kaydedildi.