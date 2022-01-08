İran ABD Genelkurmay Başkanı'nı yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili terörle mücadele kapsamında hazırlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkililerin de geçen sene dahil edildiği yaptırım listesinin güncellendiği belirtildi.
Açıklamada, Süleymani ve çevresine yönelik suikastta karar alma süreçlerine katıldığı, organize ettiği ve finanse ettiği tespit edilen Amerikan vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesinde, ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, CENTCOM Komutanı McKenzie, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi Michael Anthony D’andrea, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien'ın de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yer alıyor.
Listede, Amerikan MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten "General Atomics" şirketinin yöneticileri James Neal Blue ve Linden Stanely Blue'nun da yer alması dikkati çekti.
KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.
Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.
TRUMP VE ÜST DÜZEY ABD'Lİ YETKİLİLER YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI
İran, eski ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CIA Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!