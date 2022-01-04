İran 107 milyon dolar tazminata mahkum edildi

AA

İran'ın 8 Ocak 2020’de düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait "Boeing 737" tipi ve "752" sefer sayılı yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşından 6'sının açtığı davada karar açıklandı.

Buna göre, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesinden Yargıç Edward Belobaba, 6 kurbanın varisleri tarafından paylaşılmak üzere 100 milyon dolarlık cezai tazminat ödenmesine hükmetti.

Yargıç Belobaba, kararında, aile üyelerine rehberlik, bakım ve arkadaşlık kaybı için 1 milyon dolar ile acı ve ıstırap için de 6 milyon dolar manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

İRAN'IN YURT DIŞINDAKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK

Davayı açan Shahin Moghaddam, Mehrzad Zarei, Ali Gorji ile İran'ın misillemesinden korkan ve isimlerini saklı tutan diğer 3 kişinin avukatı Mark Arnold, CBC’ye yaptığı açıklamada, tazminat rakamlarının tahsili için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Arnold, ekibinin Kanada ve yurt dışındaki İran varlıklarına el koyacağını, İran'ın başka ülkelerde petrol tankerleri olduğunu ve ailelerin alacağını tahsil etmek için hukuk mücadelesine devam edeceklerini ifade etti.

Bu konudaki hukuk mücadelesinin iki farklı boyutta olduğuna işaret eden Arnold, "Biz bireysel mücadelemizi veriyoruz ancak Kanada hükümeti bu konuda yapması gerekeni yapmıyor. Başbakan Trudeau'yu, mağdur ailelerin mücadelesine yardımcı olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

UKRAYNA YOLCU UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Ukrayna Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Uçakta hayatını kaybedenler arasında 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.

İranlı yetkililer, önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran, olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 30 Aralık 2020'de hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.