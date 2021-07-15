Irak'ta Şii Sadr Hareketi seçimleri boykot ediyor

Sadr'ın ekim ayında düzenlenmesi planlanan genel seçimleri boykot kararını açıklamasının ardından hareket bünyesinde gelişmeler devam ediyor.

Sadr Hareketi Politbüro’dan yapılan yazılı açıklamada, boykot kararı üzerine başkent Bağdat’ta yıllardır faaliyet gösteren Politbüro’nun kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada Politbüro Başkanı Nassar Rubayi'nin de Sadr’ın danışmanlığına getirildiği ifade edildi.

Sadr Hareketi'nin siyasi karar organı niteliğindeki Politbüro, özellikle seçim öncesi ve sonrası dönemlerde faaliyetlerini yoğunlaştırıyordu. Seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerine de Sadr tarafından bu büroda görevlendirilen heyet katılıyordu.

Mukteda es-Sadr'ın bugün erken genel seçimleri boykot kararını açıklamasının ardından hareketin bazı adayları da yarıştan çekildiklerini ilan etmişti.

Irak hükümeti, erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasını kararlaştırmıştı.