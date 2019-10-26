26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ta Cuma günü yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 42'ye ulaştı. Olayların başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yaklaşırken, binlerce kişinin de güvenlik güçleri ve hükümet yanlısı Şii milislerin sert müdahalesi sonucu yaralandığı belirtiliyor.
Son olarak başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine zemin oluşturmamak için oturma eylemi başlattı. Irak'ın orta ve güneyindeki kentlerde de protestocuların oturma eylemine başlayacağı açıklandı.
Son olarak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkede yaşanan protestolarda tahribat yapanlarla terörle mücadele kanunu çerçevesinde sıkı bir şekilde ilgilenileceğini açıklamıştı.
KUNDAKLADILAR
Göstericilerin ölü sayısının artmasından sorumlu tuttukları İran bağlantılı milislerin bulunduğu binalara saldırdığı belirtiliyor. Son olarak Divaniye kasabasında milislerin kullandığı bir binanın kundaklandığı açıklandı. Binada ölen ve yaralananlar olduğu söyleniyor.
NASIL BAŞLADI?
Ay başında başlayan protestolar, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin, halk arasında sevilen isimlerden birisi olan General Abdülvahap el Saadi'yi görevden almasının ardından patlak vermişti.
İran'ın desteklediği Abdülmehdi'nin Amerikan yanlısı olduğu gerekçesiyle El Saadi'yi görevden aldığını savunan bir grup gösterici başkent Bağdat'ta sokağa çıkmıştı.
Gösteriler, polisin sert müdahalesinin ardından artan tepkiyle büyüyerek devam etti.
ABD'nin 2003'te başlattığı işgal ve ardından gelen savaşın yakıp yıktığı ülkede on yıllardır düzelmeyen ekonomiden usanan onbinlerce kişi, başkentteki gösterilere destek vermeye başlamıştı.
Artan işsizlik, yolsuzluk ve İran'ın hükümet üzerindeki etkisine tepki gösterenlerin büyük bölümü, sanılanın aksine ülkenin orta ve güney kesimlerinde yaşayan Şii kökenli vatandaşlar.
LİDERSİZ PROTESTO
Haftalardır devam eden gösterilerde herhangi bir kişi ya da grubun liderliği söz konusu değil. Hükümetin istifası talebiyle gerçekleştirilen gösterilere toplumun her kesiminden vatandaşlar destek veriyor.
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