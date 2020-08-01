İHA

Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazim el-Cümeyli yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs salgınındaki vaka sayısında yaşanan artışı "tehlike çanları" olarak nitelendirdi.

Bir gün içinde tespit edilen 3 bin 346 vakayla en yüksek koronavirüs vaka sayısının dün kaydedildiği ülkede bu durumun vatandaşların kurallara uymamasından kaynaklandığını belirten el-Cümeyli, "Vatandaşların sağlık kurallarını hiçe sayması, ülkede vakaların artmasına neden olacağı uyarısında daha önce bulunmuştuk" ifadelerini kullandı.

El-Cümeyli, "Ölüm oranı azalmasına rağmen vaka sayısının daha da düşmesi bekleniyordu. Ancak beklenmedik bir durum yaşanıyor" dedi.

Sağlık kurallarını ihlal edenlere caydırıcı cezaların uygulanmasını isteyen Bakan Yardımcısı el-Cümeyli, "Güvenlik görevlileri üzerine düşen görevi yapıyor, ancak kuralları ihlal edenlerin hakkında yasal işlemler yapılmıyor. Bu yüzden ihlalde bulunanların ağır bir şeklide cezalandırılmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Toplam 124 bin 609 korona virüs vakasının tespit edildiği Irak’ta 4 bin 741 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 434 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.