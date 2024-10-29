Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N2PS1yA7Yn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2024