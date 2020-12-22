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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bağdat’ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle başkanlık ettiği heyetle Türkiye’de büyük bir törenle karşılandıklarını ifade etti.

Kazımi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim yakın dostumdur. Türkiye’de Irak’a yakışır şekilde karşılama töreni düzenlendi. Türkiye, Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır” dedi.

Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan 2021 bütçesinde üst düzey hükümet yetkilileri dışındaki memur maaşlarına dokunulmayacağını kaydetti.

Dün Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan füze saldırısına da değinen Kazımi, bazı şüphelilerin tutuklandığını bildirdi.