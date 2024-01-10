İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü için yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar ve karla karşılık yağmur görüleceğini duyurdu. Bursa, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli illerinde ise sarı kodlu uyarı verildi. Olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Şehir Hatları bazı vapur ve feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İşte 10 Ocak iptal olan İDO, BUDO ve İstanbul Şehir Hatları seferleri...