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        Haberler Bilgi Gündem İPTAL OLAN İDO-BUDO SEFERLERİ LİSTESİ 16 KASIM 2024: İDO, BUDO, GESTAŞ ve Marmara Ro-Ro seferleri iptal mi, çalışıyor mu ve hangi seferler iptal edildi?

        İptal olan seferler listesi 16 Kasım 2024: İDO, BUDO, GESTAŞ ve Marmara Ro-Ro seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi?

        İptal olan seferler listesi 16 Kasım Cumartesi günü için araştırılıyor. Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilecek olan bazı deniz otobüsü seferleri iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri, GESTAŞ ve Marmara Ro-Ro'dan iptal olan seferler açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 16 Kasım 2024 İptal olan İDO - BUDO seferleri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 16.11.2024 - 20:43
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        • 1

          İDO - BUDO iptal olan seferleri listesi Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına sonrası araştırılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), GESTAŞ ve Marmara Ro-Ro’dan da sefer iptal açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? İşte 16 Kasım 2024 İptal olan İDO - BUDO seferler listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          İDO, BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

          Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar meydana geldi. İstanbul ve Bursa’dan yapılacak olan bazı deniz otobüs seferleri için iptal kararı alındı.

          İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataş, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

          BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

        • 3

          GESTAŞ VE MARMARA RO-RO'DAN DA SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI GELDİ

          GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

          Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

        • 4

          16 KASIM 2024 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

          İptal edilen sefer bilgileri ise İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet siteleri üzerinden paylaşıldı.

        • 5

          İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre;

          Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 16.11.2024 18:30

          Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 16.11.2024 19:00

          Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 17.11.2024 15:30

        • 6

          BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre;

          08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

          08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

          09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

          09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

          10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

          11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

        • 7

          11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

          12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

          16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

          16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

          19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

          19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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