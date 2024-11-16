İDO, BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar meydana geldi. İstanbul ve Bursa’dan yapılacak olan bazı deniz otobüs seferleri için iptal kararı alındı.

İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataş, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.