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        Haberler Bilgi Gündem İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: Sabiha Gökçen 11 Temmuz THY ve Pegasus hangi uçak seferleri iptal edildi?

        İptal edilen uçuşlar listesi: 11 Temmuz THY ve Pegasus hangi uçak seferleri iptal edildi?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ile İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu. Bu kapsamda hangi uçuşların iptal olduğu sorgulanıyor. Peki, 11 Temmuz THY Pegasus uçuşum iptal mi, hangi uçuşlar iptal edilecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 23:28 Güncelleme: 10.07.2024 - 23:28
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          İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar hakkında açıklama yapıldı. Açıklama sonrasında 11 Temmuz tarihli uçuşu olan kişiler tarafından iptal olan seferler listesi araştırmaları hız kazandı. İşte 11 Temmuz 2024 Sabiha Gökçen iptal uçak seferleri listesi…

        • 2

          SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ 11 TEMMUZ 2024?

          İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

        • 3

          Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

        • 4

          İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sabiha Gökçen THY-Pegasus uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

          İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.

          SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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